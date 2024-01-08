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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Adana, Mersin'de kuvvetli, Burdur ve Isparta'da gök gürültülü... Çok sayıda il için sel, su baskını, yıldırım, hortuma karşı tedbir uyarısı yapıldı

Akdeniz ve Ege için kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada Adana, Mersin, Burdur ve Isparta'ya dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak. Çok sayıda il için sel, su baskını, yıldırım, hortuma karşı tedbir uyarısı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu...

15:28 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağışa karşı uyarılarda bulundu. Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yarından itibaren tedbirli olunması gerekiyor

Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haftalık Hava Tahmini (9-15 Ocak 2024)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor!



#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#YAĞIŞ
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