İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki metro seferleri durdu mu? İşte detaylar.
İstanbul'da sabah saatlerinde, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda, yürüyen merdivenlerde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.
Metro seferleri Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında mı yapılıyor?
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.