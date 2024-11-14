İstanbul'da sabah saatlerinde, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda, yürüyen merdivenlerde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro seferleri Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında mı yapılıyor?

Metro seferleri Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında mı yapılıyor?

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.