Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yenikapı metro istasyonunda yangın mı çıktı?

Yenikapı metro istasyonunda yangın mı çıktı?

09:1014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yenikapı metro istasyonunda yangın
Yenikapı metro istasyonunda yangın

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki metro seferleri durdu mu? İşte detaylar.

İstanbul'da sabah saatlerinde, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda, yürüyen merdivenlerde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro seferleri Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında mı yapılıyor?

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

#Yenikapı-Hacıosman Metrosu
#Yenikapı
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli 2025 maaş hesaplaması değişiyor : 2000 - 2008 öncesi sonrası için çizelge çizildi