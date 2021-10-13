Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini sizler için derledik. Bu hafta sonu idrak edilecek olan mübarek gecede namaz kılmak ve ibadet etmenin sevabı kat kat fazladır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mevlid Kandilinin idrak edileceği tarih belli oluyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

İslam aleminin en mübarek günlerinden biri olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

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Mübarek gecelerde ibadet ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.