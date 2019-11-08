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Mevlid kandili mesajları ve SMS'leri! Resimli kandil mesajları 2019

Mevlid kandilinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli kandil mesajlarını sizler için hazırladık. WhatsApp, Facebook ve diğer sosyal ağlar üzerinden resimli Mevlid kandili mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte Mevlid kandili mesajları ve sözleri.

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Resimli kandil mesajları

Resimli kandil mesajları

Kandil mesajlarını sizler için derledik. Bu özel günlerde vatandaşlar dualarda yer almak isterler. Sizler için hazırladığımız mesajlar sayesinde de sevdiklerinizin dualarında yer alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada paylaşabileceğiniz resimli Mevlid Kandili mesajları ile de çok fazla kişiye ulaşabilirsiniz. İşte kandil mesajları.

Kandil mesajları
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!


Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlit kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun

Resimli Kandil mesajları







Mevlid kandili namazı var mı? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Mevlid kandili namazı var mı? Tesbih namazı nasıl kılınır?

Kandil gecelerinde daha çok kılınan tesbih namazının nasıl kılınacağına dair bilgileri sizler için hazırladık. Vatandaşlar ise Mevlid kandili olduğu için bu geceye özel namazın olup olmadığını merak ediyor. Peki Mevlid kandili var mı ve tesbih namazı nasıl kılınır?Mevlid kandili adı altında namaz yoktu ancak bu özel gecelerde tesbih namazı kılabilirsiniz. İşte tesbih namazı kılınışı.Tesbih dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.1.RekatKalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübhâneke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.2.RekatFatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.3.RekatSübhâneke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.4.RekatFatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih2.secde tesbihinden sonra10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.Dua edilir.Mevlid kandili ibadetleri ve duaları, Mevlid kandilinde yapılacaklar

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