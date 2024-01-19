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17 derece birden düşecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı: Marmara için kuvvetli yağış, AKOM İstanbul'da kar için uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul için ise AKOM'dan kar yağışı uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları 17 derece birden düşecek. İşte Marmara'da hava durumu ve önümüzdeki günlerde beklenen hava değişimleri...

15:23 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:05 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'da yağış için uyarı yapıldı

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği kaydedilen açıklamada, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

MGM Haftalık Hava Tahmini (20 - 26 Ocak 2024)

Hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.



#Marmara Bölgesi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#YAĞIŞ
#hava durumu
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