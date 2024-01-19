Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'da yağış için uyarı yapıldı

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği kaydedilen açıklamada, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

MGM Haftalık Hava Tahmini (20 - 26 Ocak 2024)

Hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.





Haftalık Hava Tahmini

🗓️(20 - 26 Ocak 2024)

Hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/LmDxCt4d4P — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 19, 2024



