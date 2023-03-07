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Bugün Hava Nasıl Olacak? (7 Mart 2023)

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporuyla yayınlandı. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, salı günü için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya'da kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte güncel hava durumu bilgisi...

09:42 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (7 MART 2023)

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

#hava durumu
#meteoroloji
#hava raporu
2 saat önce
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Bugün Hava Nasıl Olacak? (7 Mart 2023)
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