MHP Eskişehir belediye başkan adayı kim oldu? Kars MHP ilçe adayları 2024 isim listesi açıklandı mı? sorusu seçmenler tarafından merak ediliyordu. MHP Eskişehir belediye başkan adayını açıkladı. MHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen aralarında 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı.
MHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi
MHP’nin Eskişehir ilçe belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediliyor. MHP Alpu belediye başkan adayı Alpaslan Kokulu oldu.