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MHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi

Eskişehir MHP belediye başkan adayı belli açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimlerde 3.etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 büyükşehir ve 42 ilçenin belediye başkan adaylarını duyurdu. Açıklanan iller arasında Eskişehir de yer aldı. Peki MHP Eskişehir belediye başkan adayı kim oldu?

13:41 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:42 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Eskişehir belediye başkan adayları 2024 isim listesi
MHP Eskişehir belediye başkan adayları 2024 isim listesi

MHP Eskişehir belediye başkan adayı kim oldu? Kars MHP ilçe adayları 2024 isim listesi açıklandı mı? sorusu seçmenler tarafından merak ediliyordu. MHP Eskişehir belediye başkan adayını açıkladı. MHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen aralarında 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı.

MHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi

MHP’nin Eskişehir ilçe belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediliyor. MHP Alpu belediye başkan adayı Alpaslan Kokulu oldu.


MHP belediye başkan adayları 2024 listesi
MHP belediye başkan adayları 2024 listesi

MHP belediye başkan adayları 2024 isim listesi bugün açıklandı. 2019 yerel seçimlerinde MHP, 1 büyükşehir, 10 il, 145 ilçe ve 89 belde belediyesi kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimleri için MHP’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları sona ermesiyle birlikte gözler Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayı açıklamıştı. 3 il, 10 büyükşehir ve 42 ilçenin daha belediye başkan adaylarını duyruldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu. İşte 31 Mart 2024 yerel seçim için diğer illerde MHP belediye başkan adayları listesi.

#MHP
#Eskişehir
#MHP Eskişehir belediye başkan adayları
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