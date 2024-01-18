MHP Niğde belediye başkan adayı kim oldu? Niğde MHP ilçe adayları 2024 isim listesi açıklandı mı? sorusu seçmenler tarafından merak ediliyordu. MHP Niğde belediye başkan adayını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 55 ilçenin daha belediye başkan adayı belli oldu. İşte MHP'nin açıkladığı isimler...
MHP Bor belediye başkan adayı kim oldu?
MHP Niğde Bor belediye başkan adayı Sıtkı Erat oldu.
MHP Altunhisar belediye başkan adayı kim oldu?
MHP Niğde Altunhisar belediye başkan adayı Vedat Kirazcı oldu.
MHP Çamardı belediye başkan adayı kim oldu?
MHP Niğde Çamardı belediye başkan adayı Gabil Demir oldu.