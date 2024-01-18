MHP Niğde belediye başkan adayı kim oldu? Niğde MHP ilçe adayları 2024 isim listesi açıklandı mı? sorusu seçmenler tarafından merak ediliyordu. MHP Niğde belediye başkan adayını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 55 ilçenin daha belediye başkan adayı belli oldu. İşte MHP'nin açıkladığı isimler...