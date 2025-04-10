Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre, ağız sağlığı kötü olanlar, migren atakları yaşama konusunda daha yüksek risk altında.

Araştırmada, ağızda bulunan belirli zararlı bakterilerin diş eti iltihaplarına yol açarak, zamanla migren türü baş ağrılarını tetikleyebileceği belirtildi. Migrenin, genellikle başın bir tarafında yoğun ağrı ile birlikte bulantı, ışık ve sese hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterdiği hatırlatıldı.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, genellikle bağırsak sağlığını desteklemek amacıyla kullanılan probiyotik takviyelerinin, bazı kişilerde ağız florasını bozarak dolaylı yoldan migren ağrılarına katkı sağlayabileceği yönünde oldu.

168 gönüllü üzerinde yapılan değerlendirmelerde, ağız sağlığı kötü olan bireylerin %50’sinden fazlasının migren atağı yaşadığı saptandı. Ayrıca, bu bireylerin ağızlarında yüksek oranda bulunan bazı bakteri türlerinin, iltihaplanmayı artırarak ağrıyı şiddetlendirebileceği vurgulandı.

Migren nedir?

Migren, beyin kan damarlarındaki kimyasallarda yaşanan değişim nedeniyle meydana gelen başın bir tarafında tekrarlayan zonklama ataklarının eşlik ettiği baş ağrısı türüdür. Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan migrenin tetikleyicileri genellikle bazı ilaçların kullanımı, kırmızı şarap başta olmak üzere alkol tüketimi, fazla kafein alımı, stres, parlak ışık, ses ve uyku sorunlarıdır.

Migren belirtileri nelerdir?

Migren belirtileri şunları içerir: