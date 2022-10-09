ÖZET | Milan - Juventus: 2-0: Juventus bu sezon ikinci yenilgisini aldı

Serie A'da 9. haftanın en önemli mücadelesinde Milan ve Juventus , Milano’daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı. Milan, konuk ettiği Juventus'u 45+1. dakikada Fikayo Tomori ile 54. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı takım aldığı bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı. Milan, henüz bu haftaki maçlarını oynamayan Napoli ve Atalanta ile puanını eşitledi.

Serie A Milan - Juventus puan durum

Bu sezon henüz istediği istikrarı yakalayamayan Juventus ise haftayı puansız kapattı ve 13 puanla 8. sırada kaldı. Ligde bu sezon 2. yenilgisini alan siyah-beyazlı takımın, zirvedeki takımlarla puan farkı 7'ye çıktı.





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