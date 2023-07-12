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Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu

Portekiz'in Anadia şehrinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Genç Erkekler – Scratch finalinde Avrupa ikincisi oldu.

10:29 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ramazan Yılmaz

Ramazan Yılmaz

M Junior Scratch disiplininde 10 km (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz, İtalyan bisikletçi Davide Stella’nın ardından ikinci oldu. Yarışın üçüncülüğünü ise Fransız sporcu Pablo Laruelle elde etti. 

"Milli Takımımızı tebrik ediyorum" 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını belirterek, "Türk bisiklet tarihinin ikinci madalyasını kazanmanın gururunu yaşıyoruz. 12 yıl önce Ahmet Örken'in çıktığı kürsüye bugün genç bisikletçimiz Ramazan Yılmaz'ı çıkardık. Emeği geçen kulübümüze, antrenörlerimize, takım arkadaşlarına teşekkür ediyor, kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ülkemizde bir ilk olarak Konya'da inşa edilen Olimpik Velodrom’da kısa sürede başladığımız çalışmaların sonucunu dünya devleri arasında kürsüye çıkarak madalyamızı aldık. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi ve Milli Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarımız bundan sonra da artarak devam edecektir"

Yeni madalyalar kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Müftüoğlu, "Bu başarıda bizleri destekleyen Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ömer Altunsoy nezdinde Gençlik ve Spor teşkilatımız ile Spor Toto teşkilatımızın tüm kadrolarına ayrıca yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu başarımız bundan sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.


#Ramazan Yılmaz
#bisiklet yarışması
#bisiklet şampiyonu
#haberler
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