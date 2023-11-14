A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. haftasında deplasmanda Galler’e konuk olacak.
GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GALLER-TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALLER
12 Danny Ward
4 Ben Davies
5 Chris Mepham
6 Joe Rodon
15 Ethan Ampadu
3 Neco Williams
8 Harry Wilson
14 Connor Roberts
17 Jordan James
7 David Brooks
13 Kieffer Moore
TÜRKİYE
23 Uğurcan Çakır
3 Samet Akaydin
4 Cenk Özkaçar
14 Abdülkerim Bardakçı
5 Salih Özcan
10 Hakan Çalhanoğlu
16 İsmail Yüksek
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
11 Barış Alper Yılmaz
21 Yunus Akgün