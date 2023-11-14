A Milli Futbol Takımı,

D Grubu 8. haftasında deplasmanda Galler’e konuk olacak. Galler ile 9. kez karşı karşıya gelecek olan Milli takım bu maçlardan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Kalan tek maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta maç fazlasıyla 16 puanla 1. sırada yer alan A Milli Takım, Almanya biletini almaya hak kazandı. Milliler oynayacağı son maç ile gruptan lider olarak çıkmaya çalışacak. Peki, Milli takım maçı ne zaman? Galler-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.