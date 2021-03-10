Özgün Miraç kandili namazı var mı?
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Miraç kandili namazı var mı?

Miraç kandili, Receb ayında kutlanan diğer bir gece de Miraç gecesidir. 10 Mart 2021 çarşamba günü miraç kandili olarak kutlanacak. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) miraca çıkması hadisesinin yaşandığı gece olarak bilinmektedir. Bu gecede bir mucize gerçekleşmiştir. Ancak Miraç kandili ve diğer kandil gecelerine has bir namaz, oruç ya da başka bir ibadet olup olmadığı da merak konusu oluyor. Peki, Miraç kandiline özel namaz var mı? Miraç kandilinde oruç tutulur mu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığımız yanıtlarla yazımızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç kandiline dair özel bir namaz ve orucun olup olmadığına dair detaylar.
Miraç kandiline dair özel bir namaz ve orucun olup olmadığına dair detaylar.

Yarın kutlanacak olan Miraç kandili Müslümanlar için önemli bir gün olarak tarihe geçmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'ın (s.a.v) miraca çıktığı ve 5 vakit namazın farz kılındığı bir gecedir.

MİRAÇ KANDİLİNE ÖZEL BİR NAMAZ VE ORUÇ VAR MI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

MİRAÇ NEDİR?

Receb ayında kutlanan diğer bir gece de Miraç gecesidir. Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayetine göre bu gece beş vakit namaz farz kılınmış, Hz. Peygamber’e, Allah’a şirk koşmadıkları sürece ümmetinin günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir (Müslim, “Îmân”, 279). Bu haber şefaatle ilgili rivayetlerle birlikte mütalaa edildiğinde Miraç müslümanlar için bir bayram, kutlanmaya lâyık bir olay haline gelir.

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