Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçına geliyor?

Miraç gecesi müslümanlar elini semaya kaldırıp af dilediği mübarek gecelerder biri. Peki, Miraç gecesine kaç gün kaldı?
MİRAÇ KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
Miraç Kandili tarihi belli oldu. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre, Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat 2022 gecesi idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.