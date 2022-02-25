Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçına geliyor? Miraç Kandili, mübarek üç aylar içerisinde müslüman vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. "Göğe yükselme" anlamındaki "miraç" kelimesinin bu kandile verilmesinin sebebi bu kandil gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in göğe yükseldiği gece olarak bilinmesi. Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde bulunan Mirac Kandili 2022 yılının şubat ayı içerisinde yer alıyor. Peki, 2022 Miraç kandiline kaç gün kaldı? Miraç kandili hangi tarihte?

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