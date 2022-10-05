Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubunda ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Monaco - Trabzonspor maçı EXXEN’den saat 19:45’de naklen yayınlanacak.