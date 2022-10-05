Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. Gruplarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan iki takımında 3’er puanı bulunuyor. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Giorgi Kruashvili yönetecek. Peki Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

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