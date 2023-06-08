Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

Ham petrol 72,5 doların üzerinde seyrederken, brent petrol ise 77 dolar sınırında bulunuyor. Dolar/TL kuru ise dün yüzde 7’den fazla değer kazanarak tarihi zirvesini 23,5 TL’ye çıkardı. Dolar kurundaki bu artış sürücülere zam olarak yansımakta. Motorine gelen 1 lira 36 kuruş artıştan sonra bir zam da benzine geldi. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükleliş nedeniyle benzin litre fiyatı için bu gece yarısı 2,70 TL yükselecek.

Benzine zam var mı?

Benzin pompa fiyatı içinse 2 lira 70 kuruşluk zam geleceği belirtildi. Gelecek zamlar sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul için 22,07, Ankara için 22,43, İzmir için 22,51 TL olacak. Benzin fiyatı İstanbul’da 23,94 TL, Ankara’da 24,03 ve İzmir’de 24,29 TL’ye yükselecek. Böylece motorin fiyatları 26 Ocak, benzin fiyatı ise 18 Nisan sonrası en yüksek seviyeye çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatlar (8 Haziran 2023 Çarşamba)

İstanbul’da benzin fiyatı 21.24 TL İstanbul’da Motorin fiyatı 20.70 TL Ankara’da benzin fiyatı 21.60 TL Ankara’da Motorin fiyatı 21.06 TL İzmir’de benzin fiyatı 21.59 TL Ankara’da Motorin fiyatı 21.14 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Fiyatlar neden düşüyor ya da yükseliyor?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Ham petrol düştüğünde veya yükseldiğinde fiyatlara aynı oranında mı yansıyor?

Petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrol türlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat oluşumu arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluşuyor. Fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı biliniyor. Benzin ve motorin ürün fiyatlarıyla ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunuyor. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapılan istatistiki bir çalışmada, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki korelasyon yüzde 90, motorin fiyatları ile arasındaki korelasyon ise yüzde 96 olarak tespit edilmiş.

Kurdaki artış fiyatı yüzde kaç artırıyor ya da düşürüyor?