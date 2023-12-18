Benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,64​​​​​​​ dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim geldi. Bu noktada gözler "Benzine ve mazota indirim var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 18 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatında son durum...

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. 18 Aralık Pazartesi günü itibarıyla motorine ya da benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir;