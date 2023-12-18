Benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,64 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim geldi. Bu noktada gözler "Benzine ve mazota indirim var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 18 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatında son durum...
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
15 ARALIK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. 18 Aralık Pazartesi günü itibarıyla motorine ya da benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir;
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL