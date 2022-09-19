Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? (19 Eylül 2022)

Motorine indirim salı günü geliyor ve vatandaşlar bu sebeple akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, mazot litresi kaç TL sorularını yöneltiyor. Brent Petrol ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaların etkilediği akaryakıt fiyatları, bir süredir düşüşte. İşte 19 Eylül 2022 motorin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Salı günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halide fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,76 TL indirim bekleniyor.