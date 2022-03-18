Özgün Haftasonu motokuryeler çalışacak mı? 19-20 Mart motokurye yasağı var mı?
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Haftasonu motokuryeler çalışacak mı? 19-20 Mart motokurye yasağı var mı?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryeler çalışıyor mu yasak var mı sorusu merak kazandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları tatil edildi. Peki, Moto kurye yasak mı? Haftasonu 19-20 Mart tarihlerinde Kuryeler çalışıyor mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Motorkuryeler çalışıyor mu? 18-19-20 Mart paket servisleri, kargolar devam ediyor mu?
motorkurye

Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen ve hafta sonu boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlar motokuryeler çalışıyor mu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu.

Kar yağışları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarılar geldi. Yerlikaya olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin can ve malı göz önünde bulunudurularak motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. İşte o açıklama..

MOTO KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da motosiklet ve moto kuryelerin çalışması yasaklandı. Yasak saat 17:30'da başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

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