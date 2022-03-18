Haftasonu motokuryeler çalışacak mı? 19-20 Mart motokurye yasağı var mı?

Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen ve hafta sonu boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlar motokuryeler çalışıyor mu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu.

Kar yağışları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarılar geldi. Yerlikaya olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin can ve malı göz önünde bulunudurularak motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. İşte o açıklama..

⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz

⏰19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için

🟧TURUNCU ALARM verdi❗️



⏰03.00-06.00 arası kar

⏰06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor❄️



Lütfen,

⛔Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N REKLAM March 18, 2022

MOTO KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da motosiklet ve moto kuryelerin çalışması yasaklandı. Yasak saat 17:30'da başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.