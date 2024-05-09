Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sınavı, 3 Mart tarihinde gerçekleştirilmiş ve adaylar merakla sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçlar, heyecanla beklenen gün olan 21 Mart'ta adaylara sunuldu. Ancak, şimdi adayların odak noktası MSÜ tercih kılavuzu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu? MSÜ tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...