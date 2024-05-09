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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ yerleştirme sonucu öğrenme ekranı

ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih işlemleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tercih tarihi sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarına odaklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 MSÜ yerleştirme sonucu öğrenme ekranı

11:30 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:29 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ tercih sonuçları
MSÜ tercih sonuçları

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih süreci ne zaman başladı ve ne zaman tamamlanacak? Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercih sonuçları için geri sayım başladı.

MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor.



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