​ MTA Genel Müdürlüğü alacağı sözleşmeli personel başvuru şartları ve son başvuru tarihi

MTA Genel Müdürlüğü'nün alacağı sözleşmeli personelin sözlü sınav yapılmaksızın 70 istihdam sağlanacak. İşte, başvuru şartlarına dair tüm bilgiler.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresi üzerinden 16 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- -Analiz/test ve kalibrasyon hizmeti için;
- -Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler resmi yazı ile,
- -Özel kuruluş ve şahıslar, Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı (dilekçe veya yazı) ile,
- MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
- -Analiz/test ve kalibrasyon hizmet başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri (ad, soyad, adres, telefon, e-posta vb.) yer almalıdır.
- -Laboratuvar iş yoğunluğu, cihaz arızası, tadilat, vb. nedenlerle geçici bir süre için başvuruların kabul edilmediği analiz/testlere https://www.mta.gov.tr/ucretli... internet adresinden güncel olarak ulaşmak mümkündür. Başvuruları kabul edilemeyen analiz/testlerle bağlantılı olan analiz/testlerin de başvuruları kabul edilmemektedir.
- -Analiz/test işlemi gerçekleştirildiğinde numunenin bütünlüğünü bozulabilmekte ve/veya numune miktarı azabilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak analiz/test işlemine başvuru yapılmalıdır. Ancak, Başvuru Formu/Talep yazısında belirtildiği veya ayrıca talep edildiği takdirde, analiz/test işleminden sonra varsa kalan numunenin iadesi mümkün olacaktır.
- -Analiz/test ve kalibrasyon hizmet başvurusunda bulunanlar, Tarafsızlık Beyanı ve Gizlilik Beyanı’nda belirtilen hususlar dahil, Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.