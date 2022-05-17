​ MTA Genel Müdürlüğü alacağı sözleşmeli personel başvuru şartları ve son başvuru tarihi

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Eve gelen çiçek hayatını kararttı

Adana’da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı sanarak imzaladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 araba ve 1 motosikleti de şu an hacizde olan ve davası süren kadın dolandırıcıların hak ettiği cezayı almasını istiyor.