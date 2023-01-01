Binek araba, otobüs, kamyon, kanyonet, motosiklet gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesinin sona ermesine kısa bir süre kaldı.MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1. taksit ödemeleri bilindiği üzere Ocak ayı içerisinde yapılıyor. 2. taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinda alınıyor. Motor silindir hacmi, model tescil tarihine göre belirlenen Motorlu taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesinde son gün 31 Ocak olarak belirlendi.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?