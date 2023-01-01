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MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

Otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon ve kamyonet gibi motorlu araç sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ödeme süreci devam ediyor. MTV'de son ödeme tarihi merak kazandı. MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte ayrıntılar..

13:24 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
MTV ödemeleri

MTV ödemeleri

Binek araba, otobüs, kamyon, kanyonet, motosiklet gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesinin sona ermesine kısa bir süre kaldı.MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1. taksit ödemeleri bilindiği üzere Ocak ayı içerisinde yapılıyor. 2. taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinda alınıyor. Motor silindir hacmi, model tescil tarihine göre belirlenen Motorlu taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesinde son gün 31 Ocak olarak belirlendi.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemi e-Devlet ekranı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Aynı ekran üzerinden aynı zamanda kredi kartı ile ödeme işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

#mtv
#motorlu taşıtlar vergisi
#mtv ödemeleri
14 dakika önce
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MTV ödemelerinde son gün ne zaman?
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