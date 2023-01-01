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MTV ödemeleri
Binek araba, otobüs, kamyon, kanyonet, motosiklet gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesinin sona ermesine kısa bir süre kaldı.MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?
Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.
1. taksit ödemeleri bilindiği üzere Ocak ayı içerisinde yapılıyor. 2. taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinda alınıyor. Motor silindir hacmi, model tescil tarihine göre belirlenen Motorlu taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesinde son gün 31 Ocak olarak belirlendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemi e-Devlet ekranı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Aynı ekran üzerinden aynı zamanda kredi kartı ile ödeme işlemi de gerçekleştirilebiliyor.