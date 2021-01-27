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Muğla hava durumu: Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar zor anlar yaşatırken vatandaşlar ise bugün havaların nasıl olacağını merak ediyor. İşte Muğla hava durumu ile ilgili son gelişmeler...

Haber Merkezi İHA
Muğla'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Fotoğraf: IHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; 26 Ocak gece saatlerinden itibaren Muğla Çevrelerinde çok kuvvetli (51-110 kg/m) yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Muğla’nın karası için yapılan uyarı denizler için de yapıldı.

Muğla'da bugün havalar nasıl olacak?

Muğla'da etkili olan sağanak yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında güney ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-74 km/sa) kuvvetinde fırtına beklendiği, fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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