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Muğla Seçim Sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Muğlalılar sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarıştı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Muğla'da 805.527 seçmen 2.436 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Muğla 7 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Muğla'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Muğla milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Muğla seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:14 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muğla seçim sonuçları

Muğla seçim sonuçları

Muğla
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. 2023 Trabzon seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.
Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Muğla ilinin 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,57 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Muğla seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ve
na ilişkin detaylar.

Muğla seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Muğla seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

2023 Muğla Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Muğla cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Kadem Mete

2- Yakup Otgöz

3- Eylem Tan

4- Turgay Öztürk

5- Ali Mete Karagöz

6- Hakan Fevzi İlhan

7- Ali Tekin

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Metin Ergun

2- Behçet Saatcı

3- Mehmet Tosun

4- Gülgün Çolakoğlu

5- Ayfer İlhan Öçer

6- Tulgay Hasar

7- Ömer Kaya

MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖZLEM BALCI

2 ERTUĞRUL AVCI

3 MEVLÜT KİRİŞ

4 ABDULKADİR TEKİN

5 ŞEVKET TOKUR

6 HİLMİ BAŞPINAR

7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

MEMLEKET PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Süleyman Dinçberk

İbrahim Şimşek

Canan Karaosmanoğlu

Osman Kurtuluş

Buse Tokaç

Ümit İftar

Subutay Akça

MUĞLA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL BAYKAL

KADİR GÜRSOY

ERSİN TOPTAŞ

HASAN SEFA TURSUN

MEHMET NESİM POLAT

FARUK ÖGE

NUMAN PÜSKÜLLÜ

MUĞLA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet Tarık Sarı

Ali Özden

Hilal Çetinkaya

Reyhan Yılmaz

Mustafa Rüçhan Özer

Hüseyin Çakır

Ufuk Dönmez

2018 Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muğla seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 52,6’sını alırken, Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,8’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,8’ini aldı.

2018 Muğla milletvekili genel seçim sonuçları

Milllet İttifakı Muğla oy oranı % 58 olurken, CHP 4, İYİ Parti 1 çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 34,7’sini alarak AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

Muğla kaç milletvekili çıkarıyor?

Muğla İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Muğla'da hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 40,9

AK Parti % 28,2

İYİ Parti % 16,5

HDP % 6,7

MHP % 6,5

2019 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Gürün oyların % 36,01’ini alırken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyların % 28,42’sini aldı.

2019 Muğla İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 42,66

AK Parti % 34,78

İYİ Parti % 10,51

DP % 3,33

MHP % 2,73

Muğla ilçeleri hangileri?

Muğla'nın ilçeleri 13 tanedir.

Menteşe

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Mila

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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28 dakika önce
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Isparta Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Isparta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları