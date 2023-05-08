YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Muğla ilinin 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,57 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Muğla seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ve