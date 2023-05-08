|
Özgün

Muğla Seçim Sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Muğlalılar sandık başına gidecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarışacak. Muğla'da 805.527 seçmen 2.436 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Muğla 7 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Muğla'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Muğla milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Muğla seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:51 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muğla seçim sonuçları

Muğla seçim sonuçları

Muğla
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Muğla ilinin 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,57 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Muğla seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ve
na ilişkin detaylar.

Muğla seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Muğla seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Muğla Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Muğla cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Kadem Mete

2- Yakup Otgöz

3- Eylem Tan

4- Turgay Öztürk

5- Ali Mete Karagöz

6- Hakan Fevzi İlhan

7- Ali Tekin

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Metin Ergun

2- Behçet Saatcı

3- Mehmet Tosun

4- Gülgün Çolakoğlu

5- Ayfer İlhan Öçer

6- Tulgay Hasar

7- Ömer Kaya

MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖZLEM BALCI

2 ERTUĞRUL AVCI

3 MEVLÜT KİRİŞ

4 ABDULKADİR TEKİN

5 ŞEVKET TOKUR

6 HİLMİ BAŞPINAR

7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

MEMLEKET PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Süleyman Dinçberk

İbrahim Şimşek

Canan Karaosmanoğlu

Osman Kurtuluş

Buse Tokaç

Ümit İftar

Subutay Akça

MUĞLA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL BAYKAL

KADİR GÜRSOY

ERSİN TOPTAŞ

HASAN SEFA TURSUN

MEHMET NESİM POLAT

FARUK ÖGE

NUMAN PÜSKÜLLÜ

MUĞLA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet Tarık Sarı

Ali Özden

Hilal Çetinkaya

Reyhan Yılmaz

Mustafa Rüçhan Özer

Hüseyin Çakır

Ufuk Dönmez

2018 Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muğla seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 52,6’sını alırken, Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,8’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,8’ini aldı.

2018 Muğla milletvekili genel seçim sonuçları

Milllet İttifakı Muğla oy oranı % 58 olurken, CHP 4, İYİ Parti 1 çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 34,7’sini alarak AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

Muğla kaç milletvekili çıkarıyor?

Muğla İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Muğla'da hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 40,9

AK Parti % 28,2

İYİ Parti % 16,5

HDP % 6,7

MHP % 6,5

2019 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Gürün oyların % 36,01’ini alırken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyların % 28,42’sini aldı.

2019 Muğla İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 42,66

AK Parti % 34,78

İYİ Parti % 10,51

DP % 3,33

MHP % 2,73

Muğla ilçeleri hangileri?

Muğla'nın ilçeleri 13 tanedir.

Menteşe

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Mila

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


#Muğla milletvekili sonuçları
#muğla seçim sonuçları
#203 seçim sonuçları
#Muğla cumhurbaşkanı seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.