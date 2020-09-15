Muğla'da kamu lojmanları satışa çıkarıldı

Kamu lojmanlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 21- 23 Ekim 2020 tarihleri arasında ilan metninde saatlerde Defterdarlık Hizmet Binasının 6 . katında Konferans Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.
Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Menteşe Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız
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