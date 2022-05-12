Özgün Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ve 2022 aşure ayı tarihi
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Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ve 2022 aşure ayı tarihi

Müslüman aleminin son zamanlarda merak ettiği konuların başında Muharrem ayının idrak edileceği gün ve Muharrem ayının fazileti geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 dini günler takviminde Muharrem ayının hangi aya ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Muharrem ayının 10. gününde hazırlanan ve ikram edilen aşure bu ayın olmazsa olmazlarından. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayında neden aşure pişirilir? İşte, 2022 Muharrem ayı tarihi ve bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ve 2022 aşure ayı tarihi
​Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ve 2022 aşure ayı tarihi

Müslüman vatandaşlar Muharrem ayının ne zaman olduğunu ve Muharrem orucunu merak ediyor. Hicri takvimin onuncu gününe denk gelen aşure gününün önemi nedir? Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayında neden aşure pişirilir? İşte, 2022 Muharrem ayı tarihi ve bütün detaylar...

Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

2022 aşure günü

  • 2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

Muharrem orucunun fazileti

Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Muharrem ayından neden aşure pişirilir?

  • Aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenleri; Hz. Nuh’un gemisinin bu ayda karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapıldığıdır.
  • Aşurenin yapıldığı evlere yıl boyunca bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle de 45 ayrı çeşitten oluşan bakliyat ve yemişler kaynatılır, sonrasında komşulara dağıtılarak paylaşılır. Aşure günü aynı zamanda komşuluk ilişkilerini canlı tutmaya da vesile olur. Şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir, sonra yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.

Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı tarihi
ÖZGÜN
Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı tarihi
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