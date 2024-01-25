31 Mart 2024 yerel seçimlere sayılı günler kalırken, partiler seçimde yarışacak adaylarını netleştirmeyi sürdürüyor. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. AK Parti adayı Murat Kurum, seçilmesi durumunda İstanbul’da hayata geçireceği projeleri tek tek açıkladı. Murat Kurum'dan emeklilere önemli seçim vaadi açıklaması geldi.
EMEKLİYE HER AY 2500 TL DESTEK Mİ VERİLECEK?
Murat Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi. Kurum, “Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 70 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz, büyükşehir olarak yemek ve temizlik desteğiyle yanlarında olacağız." dedi.
EMEKLİYE 2500 TLDESTEK ÖDEMESİ İSTANBUL KARTA MI YAPILACAK?
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.