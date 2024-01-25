Deprem terörle mücadele kadar önemlidir diyen AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, 5 yılda 650 bin konut ve kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacağını belirtti. Evlerin 18 ayda teslim edileceğini belirten Kurum, 100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödeneceğini söyledi. İşte Murat Kurum'un açıkladığı İstanbul projeleri arasında yer alan kentsel dönüşüme ilişkin tüm detaylar.