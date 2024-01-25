|
Özgün

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan emeklileri heyecanlandıran müjde! Her ay 2 bin 500 TL verilecek

Emekli maaşlarına yüzde 49,25 artış yaşanırken, milyonlarca emekliye bir müjde de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’dan geldi. Murat Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi. İşte detaylar.

16:33 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:42 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum İstanbul vaatlerini sıraladı: Emekliye her ay 2500 TL ödeme yapılacak!
Murat Kurum İstanbul vaatlerini sıraladı: Emekliye her ay 2500 TL ödeme yapılacak!

31 Mart 2024 yerel seçimlere sayılı günler kalırken, partiler seçimde yarışacak adaylarını netleştirmeyi sürdürüyor. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. AK Parti adayı Murat Kurum, seçilmesi durumunda İstanbul’da hayata geçireceği projeleri tek tek açıkladı. Murat Kurum'dan emeklilere önemli seçim vaadi açıklaması geldi.

EMEKLİYE HER AY 2500 TL DESTEK Mİ VERİLECEK?

Murat Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi. Kurum, “Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 70 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz, büyükşehir olarak yemek ve temizlik desteğiyle yanlarında olacağız." dedi.

EMEKLİYE 2500 TLDESTEK ÖDEMESİ İSTANBUL KARTA MI YAPILACAK?

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#emekliye 2500 TL destek ödemesi
#Murat Kurum seçim vaatleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağzınıza bile sürmeyin! Uzman uyarıyor: Elektronik sigaralar beyin gelişimine zarar verebilir