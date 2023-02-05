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Muş'ta okullar tatil mi?
Muş’ta, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinin bulunduğu köy ile mezra yollarında, karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede ekipler, temkinli ilerliyor.
Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş’ta, kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kar yağışına rağmen 368 köy ile 207 mezra yolunda görev alan İl Özel İdaresi, ulaşımın sağlanabilmesi için yollarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Muş'ta yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.