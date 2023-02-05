TOKİ Muş arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 5 bin 500 arsa kontenjanının verildiği Muş müstakil ve hisseli arsa kura çekilişleri 3 Şubat Cuma günü gerçekleştiriliyor. Peki Muş TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.