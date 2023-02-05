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Muş'ta okullar tatil mi?

Kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Muş'ta da yer aldı. Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Muş'ta kar yağışı etkili olacağını Meteoroloji tarafından son dakika olarak duyurdu. Öğrenci ve veliler Muş'ta okullar yarın tatil mi? Muş’ta okullar tatil olacak mı? sorularını cevabına yoğunlaştı. Peki Muş Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

13:53 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muş'ta okullar tatil mi?

Muş'ta okullar tatil mi?

Muş’ta, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinin bulunduğu köy ile mezra yollarında, karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede ekipler, temkinli ilerliyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş’ta, kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kar yağışına rağmen 368 köy ile 207 mezra yolunda görev alan İl Özel İdaresi, ulaşımın sağlanabilmesi için yollarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Muş’ta okullar tatil mi?

Muş'ta yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.



#muş
#muş kar tatili
#muş valiliği
1 saat önce
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Muş'ta okullar tatil mi?
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