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Musa Eroğlu Hz Ali sözleri: İlmin kapısına hadsiz sözler

Son zamanlarda bazı ünlü isimler dini değerlere hadsiz sözler sarf etmekten geri durmuyor. Gülşen’in imam hatiplilere söylediği skandal sözlerinin ardan bu kez Peygamber Efendimizin’in (s.a.v) damadı ve amcasının oğlu Hz. Ali Efendimize yönelik alçak ifadeler yöneltildi. Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşların ve derneklerin tepkisiyle karşılaştı. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi. Peki Musa Eroğlu Hz Ali için ne dedi, ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, ne iş yapıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Musa Eroğlu Hz Ali için ne dedi, ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, Alevi mi, ne iş yapıyor?
Musa Eroğlu, Hazreti Ali sözleri

Musa Eroğlu'nun kim olduğu, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) damadı, ilmin kapısı Hz. Ali'ye yönelik çirkin ifadeler kullanmasıyla gündemde. Peki Musa Eroğlu ne dedi ne söyledi? Musa Eroğlu'nun Hz. Ali, Zülfikar sözleri nedir? İşte detaylar.

Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu izleyenlerin tepkisini çekti. Türkücü olan ve aynı zamanda Alevi inancına mensup Musa Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Musa Eroğlu Hz Ali için ne dedi ne söyledi?

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu belirten Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir." dedi. Eroğlu, Hz. Ali'nin, Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini sözüm ona eleştirdi.

  • Musa Eroğlu konuya ilişkin, "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

Eroğlu'nun, Hz Ali'ye yönelik ifadeleri Alevi vatandaşların tepkisini topladı.

Alevi derneklerinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, ünlü türkücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Musa Eroğlu hayatı, biyografisi
Musa Eroğlu hayatı, biyografisi

Musa Eroğlu kimdir?

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 1966’da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

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