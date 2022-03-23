Özgün Mustafa Bilici Hocanın cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?
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Mustafa Bilici Hoca'nın cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Bilici Hoca vefat etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Mustafa Bilici Hocaefendi'nin sevenleri cenaze namazına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Mustafa Bilici Hoca'nın cenaze namazına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Peki, Mustafa Bilici Hoca'nın cenazesi ne zaman kaldırılacak? Cenaze namazı nerede kılınacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Bilici Hocanın cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
mustafa bilici

Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunmuş, Mahmud Efendi Hazretleri'nin en eski talebelerinden ve vasîlerinden ve İsmailağa büyük heyetinin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici Hocaefendi'nin cenaze namazına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

MUSTAFA BİLİCİ HOCA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN NEREDEN KALDIRILACAK?

Mustafa Bilici'nin naaşı yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sakız Ağacı Mezarlığı’na defnedilecek.

MUSTAFA BİLİCİ KİMDİR?

Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunmuş, Mahmud Efendi Hazretleri'nin en eski talebelerinden ve vasîlerinden ve İsmailağa büyük heyetinin önde gelen isimlerinden "Kagoşum" lakaplı Mustafa Bilici Hoca Efendi 1932’de Trabzon’un Of ilçesine bağlı Onur Köyü’nde doğan Bilici Hocaefendi, hıfzını Of’ta 1948-1950 yılları içerisinde tamamladı.

Şeyhülkurrâ Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi’den tâlim ve tashîh-i hurûf dersleri alan Hocaefendi, özel olarak sarf, nahiv, belâğat, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelâm alanında çalışmalarda bulundu.

1959’da İshak Paşa Câmii’nin imam hatipliğine başladı. Ardından Debbağ Yûnus Câmii’ne tayin olan Bilici Hocaefendi, ilerleyen dönemde Fâtih Kovacıdede Câmii’nde yıllarca imam hatiplik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

17 yaşında yanına geldiği ve hiçbir zaman ayrılmadığı Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’den medrese ilimlerini tahsil eden Bilici, İsmailağa Heyeti’nin de üyelerinden birisiydi.

Bilici Hocaefendi, İslâmî ilimler ve tarîkat hizmetlerinin devamı konusundaki çalışmalarını son hastalığına dek sürdürdü.

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