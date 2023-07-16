Müzekart ücreti belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yapılan açıklamada müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu. Ayrıca 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek.

Müzekart'ın fiyatı ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350’yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldı. 1 Ağustos’tan itibaren ise müze ve ören yerlerine ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.

Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Müzekarttan kimler ücretsiz yararlanacak?

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde de müze ve ören yerlerine ücretsiz olarak giriş hakkı tanınıyor.