Müzikte Online Eğitim - Online Eğitimde Gitar Dersi Ve Zorlukları

Bu konu hakkında bir müzisyen ve eğitmen olarak Anıl Uzun, insanların online müzik eğitimi alırken aslında başarılı olabileceklerini ancak bu durumun zor olan tarafları da olduğunu söyledi.

Online Müzik Eğitimi Nasıl İlerliyor?

“Online eğitim konforlu olsa da zorlukları var, fakat iyi yanlarını da görmemiz gerekiyor.” diyen Anıl Uzun, online alanda eğitimde teknikten çok teorik ilerleyebildiklerini, bu durum sebebiyle eğitim süreci uzasa da gerçekten çalışan öğrencilerin iyi birer müzisyen olabileceklerini görebildiklerini açıkladı. “Online eğitimde insanlar enstrümanları nasıl tutacaklarını ve el hareketlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda sıkıntı yaşıyor. Fakat güzel bir eğitim programıyla egzersizlerin katkısının büyük olacağını da unutmamak gerekiyor.”

Yaklaşın 40 milyon kişinin online müzik eğitimine katıldığını söyleyen Uzun, özellikle müzik derslerinin pandemi sürecinde öğrencilere güzel bir deneyim olacağını da söylüyor. “Eğitim eğitimdir, online olsa da uzmanlarla çalışmak her zaman iyi sonuçlara sahip olmamızı sağlayacak.”

Anıl Uzun’un Online Eğitim Konusundaki Düşünceleri

“Online eğitim sanat alanında teorik derslere göre daha zor. Bunun üzerine vurgu yapan Uzun, özellikle müzik aletleriyle ilgili bilgi edinmek ve egzersiz yapmak gerekiyor. Bu süreçte teorik bilgimizi uygulamaya geçirmek bizim elimizde. Yoksa hiçbir şey öğrenemez ve ileriye dönük olarak kendimizi geliştiremeyiz. Ayrıca online alan üzerindeki güzel gelişmeleri, yazılım programlarını ve eğitim seçeneklerini de es geçmemek gerekiyor. Sonuçta teknoloji ilerledikçe eğitimlerin de yeri ayrı olacak. İnsanlar belki ileride evden çıkmadan birçok alanda gelişimini sağlarken, online alan büyük bir atılım imkânı sunacak” diyor.

Online Müzik Eğitimi İçin Nerelere Başvurulmalı?

Anıl Uzun online eğitim için gerçekten bilindik kurslarla çalışmanın daha iyi olacağını söylüyor. “Son dönemde herkes online alana yöneldi. Eğitim programlarını daha detaylı incelemeli, eğitmenleri ve kurs kriterlerine iyi bakılmalı. İnternet çoğu anlamda büyük kolaylık sağladığı gibi online eğitimler konusunda da en büyük kaynak yalnız insanları yanıltan kişilerle de çıkabiliyor. Eğitim hakkında daha önce yapılmış yorumlar ve insanların deneyimlerinin de bu noktada çok faydalı olacaktır.” diye belirtiyor.