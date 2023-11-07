Namaz vakitleri ezan saatleri
İstanbul namaz vakitleri
- İmsak: 06:09
- Güneş: 07:35
- Öğle: 12:53
- İkindi: 15:35
- Akşam: 18:00
- Yatsı: 19:22
Ankara namaz vakitleri
- İmsak: 05:52
- Güneş: 05:18
- Öğle: 12:37
- İkindi: 15:22
- Akşam: 17:47
- Yatsı: 19:07
İzmir namaz vakitleri
- İmsak: 06:14
- Güneş: 07:38
- Öğle: 13:00
- İkindi: 15:48
- Akşam: 18:13
- Yatsı: 19:31
Antalya namaz vakitleri
- İmsak: 05:59
- Güneş: 07:21
- Öğle: 12:46
- İkindi: 15:36
- Akşam: 18:01
- Yatsı: 19:18
Bursa namaz vakitleri
- İmsak: 06:08
- Güneş: 06:33
- Öğle: 12:52
- İkindi: 15:36
- Akşam: 18:02
- Yatsı: 19:22
Namaz vakitleri
İkindi vakti: Bu vakit, güneşin batmasına yaklaşık bir saat kala başlar. Bu vakitte ikindi namazı kılınır.
Namaz nasıl kılınır?
Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde "sıfâtü's-salât" denilir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek Allahüekber der, ellerini bağlar.