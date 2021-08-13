Özgün Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığı ile tabi olunabilir mi?
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Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığı ile tabi olunabilir mi?

Namaz nasıl kılınır? İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığı ile tabi olunabilir mi? İşte Diyanetin yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığı ile tabi olunabilir mi?
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığı ile tabi olunabilir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imam ile cemaatin aynı mekânda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekân dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmam ile cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yol da cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 384; II, 127; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 96).
  • Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığı ile başka bir mekândaki imama uymaya niyet etmekle mekân birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir."

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