Namazın farzları nelerdir?
Namazın sahih bir şekilde kılınması için bazı farzlar vardır; bunlar, namazın içindeki ve dışındaki farzlar olarak ikiye ayrılır. Namaz farzları 12'dir. Namazın farzları içinde ve dışındaki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Peki namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir? İşte Diyanet ilmihalinde yer alan bilgilere göre namazın içindeki ve dışındaki farzlar hangileridir? sorusuna verilen yanıt.
Namaz, İslam dininde Müslümanlara farz kılınan günlük ibadetlerden biridir. Namaz, belirli vakitlerde kılınır ve her gün beş vakit olarak yerine getirilir. Peki namazın farzı kaçtır? Namazın içindeki ve dışındaki farzlar hangileridir? İşte detaylar.
Namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir?
Namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir? sorusunun yanıtı haberimizde. Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü's-salât) olarak adlandırılır.
ın içindeki farzlar ise, na-mazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü's-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz.
6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır
Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta‘dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir.
Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun‘ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.
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