Napoli - Lazio
İtalya Serie A 25. haftasında Napoli ve Lazio karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
NAPOLİ - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
NAPOLİ - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Napoli - Lazio maçı bu akşam
saat 22.45
’de başlayacak. Maç
S SPORT 2
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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#İtalya Serie A
#S SPORT2
#Luciano Spaletti
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