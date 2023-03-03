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İtalya Serie A'da Napoli ve Lazio karşı karşıya geliyor

İtalya Serie A 25. haftasında Napoli evinde Lazio’yu konuk ediyor. Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Luca Pairetto yönetecek. Bu sezon oynadığı 24 maçta sadece bir yenilgi alan Napoli evinde 3 puan alıp en yakın rakibi Inter ile arasındaki puan farkını koruma peşinde olacak. Lazio ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

16:44 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Napoli - Lazio

Napoli - Lazio

İtalya Serie A 25. haftasında Napoli ve Lazio karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAPOLİ - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Lazio maçı bu akşam
saat 22.45
’de başlayacak. Maç
S SPORT 2
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Napoli
#Lazio
#İtalya Serie A
#S SPORT2
#Luciano Spaletti
1 saat önce
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İtalya Serie A'da Napoli ve Lazio karşı karşıya geliyor
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