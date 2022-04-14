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NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması: Güneş fırtınası nedir, ne zaman meydana gelecek?

Geçtiğimiz günlerde NASA'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. NASA yapmış olduğu açıklamada Dünya'yı perşembe gün Güneş fırtınasının vuracağını duyurdu. Güneş fırtınasının pek çok sorunu beraberinde getireceği, iletişim araçlarına zarar verebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NASAdan Güneş fırtınası açıklaması: ​Güneş fırtınası nedir, ne zaman meydana gelecek?
NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması

Geçtiğimiz günlerde NASA'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. NASA yapmış olduğu açıklamada Dünya'yı perşembe gün Güneş fırtınasının vuracağını duyurdu. Güneş fırtınasının pek çok sorunu beraberinde getireceği, iletişim araçlarına zarar verebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? İşte haberin detayları sizlerle...

NASA'nın açıklaması

  • NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu ve tarih verdi.
  • Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov'un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.
  • Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

Güneş fırtınası nedir?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

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