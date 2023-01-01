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Portland Trail Blazers 112-121 Los Angeles Lakers
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, son dönemin formda takımlarından Lakers, Blazers’i 121-112 mağlup etti.
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 98-112
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 100-96
Toronto Raptors-New York Knicks: 125-116
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 99-101
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-110
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-120
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 112-121