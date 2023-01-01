NBA'de önemli ikinci geri dönüşe ise Brooklyn Nets imza attı. Doğu Konferansı temsilcisi Nets, Golden State Warriors deplasmanında son 6 dakika 57 saniyeye 106-93 geride girmesine rağmen mücadeleyi 120-116 kazandı. Sezonun 29. galibiyetine uzanan Nets'te all-star Kyrie Irving 38 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla galibiyeti getirdi. Golden State Warriors - Brooklyn Nets maç özetine ve Doğu Konferansı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.