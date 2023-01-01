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NBA'de Lakers, 25 sayı geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, ilk yarısını 25 sayı farkla geride kapattığı maçta, Portland Trail Blazers'ı 121-112 mağlup etti. Lakers, ilk yarısını 71-46 geride kapattığı mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve ikinci yarıdaki üstün performansıyla rakibini 9 sayı farkla yendi. Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Lakers'ta all-star LeBron James 37 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maç özetine ve Batı konferansı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:12 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Portland Trail Blazers 112-121 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 112-121 Los Angeles Lakers

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, son dönemin formda takımlarından Lakers, Blazers’i 121-112 mağlup etti.

PORTLAND TRAİL BLAZERS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ


NBA BATI KONFERANSI PUAN DURUMU

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 98-112

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 100-96

Toronto Raptors-New York Knicks: 125-116

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 99-101

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-110

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-120

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 112-121



#Portland Trail Blazers
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#basketbol
43 dakika önce
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NBA'de Lakers, 25 sayı geriden gelerek kazandı
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