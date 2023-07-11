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Everest'ten dönen 6 turistin cansız bedenine ulaşıldı

Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirilmişti. Nepal'de yaşanan helikopter kazasında aralarında beş Meksika vatandaşının da olduğu altı kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin Reuters'a konuşan Katmandu havaalanı yetkilisi Teknath Sitoula, beş kişinin cesedinin yerinin tespit edildiği, altıncı kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. İşte detaylar.

11:47 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Nepal'de helikopter kazası: Everest'ten dönen 6 turist hayatını kaybetti - Dünya haberleri

Nepal'de helikopter kazası: Everest'ten dönen 6 turist hayatını kaybetti - Dünya haberleri

Nepal'de yaşanan helikopter kazasında Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönen beş turist ve helikopterin Nepalli pilotu yaşamını yitirdi.

BEŞ TURİST VE HELİKOPTERİN NEPALLI PİLOTU YAŞAMINI YİTİRDİ

Nepal'de yaşanan helikopter kazasında aralarında beş Meksika vatandaşının da olduğu altı kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin Reuters'a konuşan Katmandu havaalanı yetkilisi Teknath Sitoula, beş kişinin cesedinin yerinin tespit edildiği, altıncı kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Everest Dağı bölgesinde altı kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirilmiş, Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile beş yabancı turist taşıdığı kaydedilmişti. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını, irtibatın kesildiği helikopterdeki altı kişi için arama çalışmaları başlatıldığını aktarmıştı.

MUSON DÖNEMİNDE UÇUŞLARA ARA VERİLİYOR

Bölgede, muson ya döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor. Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.



#Nepal
#Everest Dağı
#Teknath Sitoula
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