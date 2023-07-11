Nepal'de helikopter kazası: Everest'ten dönen 6 turist hayatını kaybetti - Dünya haberleri
Nepal'de yaşanan helikopter kazasında Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönen beş turist ve helikopterin Nepalli pilotu yaşamını yitirdi.
BEŞ TURİST VE HELİKOPTERİN NEPALLI PİLOTU YAŞAMINI YİTİRDİ
Nepal'de yaşanan helikopter kazasında aralarında beş Meksika vatandaşının da olduğu altı kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin Reuters'a konuşan Katmandu havaalanı yetkilisi Teknath Sitoula, beş kişinin cesedinin yerinin tespit edildiği, altıncı kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.
Güney Asya ülkesi Nepal'deki Everest Dağı bölgesinde altı kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirilmiş, Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile beş yabancı turist taşıdığı kaydedilmişti. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını, irtibatın kesildiği helikopterdeki altı kişi için arama çalışmaları başlatıldığını aktarmıştı.
MUSON DÖNEMİNDE UÇUŞLARA ARA VERİLİYOR
Bölgede, muson ya döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor. Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.