Nepal'de helikopter kazası: Everest'ten dönen 6 turist hayatını kaybetti - Dünya haberleri

Srebrenitsa soykırımı, 28 yıl geçmesine rağmen başta kurban yakınları olmak üzere tüm Boşnak milletinin en derin yarası olmaya devam ediyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Peki, Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa soykırımında neler yaşandı?