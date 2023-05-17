Nevşehir seçim sonuçları
Nevşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de % 62.9 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 30,6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Nevşehir’de aldığı oy oranı ise % 6.1 oldu.
Nevşehir milletvekili seçim sonuçları 2023
- 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de AK Parti oyların % 39.5’ini alırken MHP % 20.3 oranında oya sahip oldu. Nevşehir’de CHP % 17.5, İYİ Parti % 15.7, Yeniden Refah Partisi % 2 oranında oy aldı.
Nevşehir’de kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Süleyman Özgün AK Parti
- Emre Çalışkan AK Parti
- Filiz Kılıç MHP
AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SÜLEYMAN ÖZGÜN
2 EMRE ÇALIŞKAN
3 MUSTAFA RAUF YANAR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FARUK SARIASLAN
2 MEHMET DEĞİRMENCİ
3 EDA DOĞAN
İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RASİM ARI
2 MESUT ERDOĞAN
3 AYŞE GÖL MIHCI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FİLİZ KILIÇ
2 MUSTAFA ÇİFTCİ
3 EMRE AKTAŞ
YENİDEN REFAH PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDULGANİ ALTINIŞIK
2 ERSİN BAŞAR
3 MEHMET DERİN
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RAMAZAN KALKAN
2 RECEP TÜKEL
3 MEHMET ÇİMEN
MEMLKET PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NECATİ GÜNGÖR
2 MUSTAFA ARSLAN
3 GÜRKAN ÇETİNKAYA
2018 Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68,1’ini alırken, Muharrem İnce Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Nevşehir oy oranı % 71 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 26,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Nevşehir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 53.1
- MHP % 17,9
- CHP % 16,6
- İYİ Parti % 9
- HDP % 1,7
2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Nevşehir Belediye başkan adayı Rasim Arı oyların % 51,58’iniü alırken, MHP adayı Filiz Kılıç ise oyların % 34,33’ünü aldı.
2019 Nevşehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 47,72
- MHP % 25,68
- CHP % 14,42
- İYİ Parti % 7,51
- BBP % 2,19
Nevşehir’in ilçeleri hangileri?
İşte Nevşehir’in ilçe isimleri:
- Merkez,
- Acıgöl,
- Avanos,
- Derinkuyu,
- Gülşehir,
- Hacıbektaş,
- Kozaklı
- Ürgüp
Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor?
300 bini aşkın nüfusa sahip Nevşehir nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Nevşehir’den tam 3 milletvekili çıkacak.