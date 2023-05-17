Nevşehir seçim sonuçları,

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Nevşehir’de seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Nevşehir seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonuçları,