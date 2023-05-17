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Nevşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Nevşehir seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 232.360 seçmenin olduğu Nevşehir’de 748 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 210.967 oyun 206.083’ü geçerli sayıldı. Nevşehir’de seçime katılım oranı % 90,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Nevşehir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Nevşehir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Nevşehir Seçim Sonuçları 2023 - Canlı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin aldığı oylar.

14:39 . 17/05/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Nevşehir seçim sonuçları

Nevşehir seçim sonuçları

Nevşehir seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Nevşehir’de seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Nevşehir seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonuçları,
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Nevşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de % 62.9 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 30,6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Nevşehir’de aldığı oy oranı ise % 6.1 oldu.

Nevşehir milletvekili seçim sonuçları 2023

  • 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de AK Parti oyların % 39.5’ini alırken MHP % 20.3 oranında oya sahip oldu. Nevşehir’de CHP % 17.5, İYİ Parti % 15.7, Yeniden Refah Partisi % 2 oranında oy aldı.

Nevşehir’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Süleyman Özgün AK Parti
  • Emre Çalışkan AK Parti
  • Filiz Kılıç MHP

AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SÜLEYMAN ÖZGÜN

2 EMRE ÇALIŞKAN

3 MUSTAFA RAUF YANAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FARUK SARIASLAN

2 MEHMET DEĞİRMENCİ

3 EDA DOĞAN

İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RASİM ARI

2 MESUT ERDOĞAN

3 AYŞE GÖL MIHCI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FİLİZ KILIÇ

2 MUSTAFA ÇİFTCİ

3 EMRE AKTAŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ABDULGANİ ALTINIŞIK

2 ERSİN BAŞAR

3 MEHMET DERİN

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RAMAZAN KALKAN

2 RECEP TÜKEL

3 MEHMET ÇİMEN

MEMLKET PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 NECATİ GÜNGÖR

2 MUSTAFA ARSLAN

3 GÜRKAN ÇETİNKAYA

2018 Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68,1’ini alırken, Muharrem İnce Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Nevşehir oy oranı % 71 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 26,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Nevşehir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 53.1
  • MHP % 17,9
  • CHP % 16,6
  • İYİ Parti % 9
  • HDP % 1,7

2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Nevşehir Belediye başkan adayı Rasim Arı oyların % 51,58’iniü alırken, MHP adayı Filiz Kılıç ise oyların % 34,33’ünü aldı.

2019 Nevşehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  • AK Parti % 47,72
  • MHP % 25,68
  • CHP % 14,42
  • İYİ Parti % 7,51
  • BBP % 2,19

Nevşehir’in ilçeleri hangileri?

İşte Nevşehir’in ilçe isimleri:

  1. Merkez,
  2. Acıgöl,
  3. Avanos,
  4. Derinkuyu,
  5. Gülşehir,
  6. Hacıbektaş,
  7. Kozaklı
  8. Ürgüp

Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor?

300 bini aşkın nüfusa sahip Nevşehir nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Nevşehir’den tam 3 milletvekili çıkacak.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 11.367.598 seçmenin olduğu İstanbul’da 30.803 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 10.291.304 oyun 10.150.710’u geçerli sayıldı. Yalova’da seçime katılım oranı % 90,5 oldu. Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kazanan 98 milletvekilinin hangi partiye gitti belli oldu. Kurtuluş, Soylu, Kurum, Erbakan seçilen isimlerden oldu. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.

İzmir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.

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