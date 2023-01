Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 99-98 yendi. Denver’da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. New Orleans’da CJ McCollum’un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado’nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. 34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti. New Orleans Pelicans - Denver Nuggets maç özetine ve NBA’de günün diğer sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.