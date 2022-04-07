Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da yaşayan bir öğrenci NTF olarak ruhunu satmaya karar verdiğini ve bir süre sonra yaklaşık 350 dolara ruhunu sattığını açıkladı. Bunun üzerine en çok aratılan ve merak edilen konulardan bir tanesi NFT'nin ne olduğu üzerine oldu. NFT nedir, ne işe yarar? NFT nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

NFT nedir, ne işe yarar?

NFT'ler yani değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genelde Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturulmaktadırlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.

NFT yani Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için özel olarak tasarlanmaktadır. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine ayrıca pasif bir gelir oluşturmuş oluyor.

NFT nasıl yapılır?

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

Hollandalı 21 yaşındaki Stijn van Schaik ruhunu NFT olarak 350 dolara satmıştı

Stijn van Schaik adındaki Hollandalı 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. Stinus'un Ruhu adı verilen NFT ürünü blokzincire yüklendi ve ilk satışını 350 dolara yaptı.

NTV'nin haberine göre, satış için kurulan sitesinde ruh satışının kurallarını açıklayan Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" dedi. Ruhunu satan genç, alıcısına ise istediği inanışa geçme sözü veriyor. Schaik her türlü dini inanış ya da ruhani gruba üye olabileceğini söylüyor.

NFT'ler değiştirilemez olsa da yeniden satılabiliyorlar. Schaik'in burada da bir çözümü var. Genç insan her yeni sahibin istediği inanışa geçeceğini belirtti. Ayrıca Schaik istenirse ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini öne sürdü. Schaik amacını NFT konusundaki farkındalığı artırmak olarak açıklamıştı.

Bir Ethereum'un onda birine satışa çıkan ruh 0.11 ETH'ye (350 dolar) satıldı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç insanın ruhuna 1040 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti.