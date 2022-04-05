​2022 Niğde imsakiye: İftar ve sahur vakitleri

Huzurun, bereketin, rahmetin ve dayanışmanın hatırlandığı, umudu, güzellikleri ve neşeyi adeta gönüllere yerleştiren 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Müslüman alemi tarafından en çok merak edilen Niğde imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Niğde iftar vakti, Niğde Sahur vaktini de içeren Niğde 2022 imsakiyesi...

2022 Niğde imsakiye

Niğde iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Niğde Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2022 Niğde İmsakiye

2022 Niğde Sahur Vakti

Niğde sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Niğde Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

REKLAM

2022 Niğde Sahur Vakti

2022 Niğde İftar Vakti

Niğde iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Niğde iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Niğde İftar Vakti

Niğde'de iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Niğde iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan bayramı ne zamana?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

REKLAM

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.