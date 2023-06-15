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Son dakika: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son depremler listesine göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

09:07 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Niğde'de deprem oldu

Niğde'de deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 08.14'teki depremin derinliği 6.9 kilometre olarak belirtildi.



#deprem
#afad
#niğde
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