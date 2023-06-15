Niğde'de deprem oldu
AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 08.14'teki depremin derinliği 6.9 kilometre olarak belirtildi.
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#niğde
1 saat önce
Niğde'de deprem oldu
AFAD'dan yapılan açıklamada, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 08.14'teki depremin derinliği 6.9 kilometre olarak belirtildi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangının zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Gece çıkan yangın 4 saati aşkın sürede çok sayıda itfaiye, TOMA ve arazöz araçlarının müdahalesi ile söndürülebildi.
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