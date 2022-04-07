Nisa bebek iyileşti mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

\"İLK ÇOCUĞUMA DA BAKAMAMIŞTIM\"<br><br>Hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla \"Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım\" şeklinde konuştu.