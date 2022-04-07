Nisa bebek iyileşti mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin son açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin son dakika paylaşım geldi. Peki, Nisa bebek iyileşiyor mu? Nisa bebek hayati tehkilesini atlattı mı? İşte Türkiye'nin gündeminde yer alan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra kendisine süt annelik yapan ATT Büşra Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' adını verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişinkin son dakika açıklamada bulundu.
NİSA BEBEK İYİLEŞTİ Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Bebeğin beyin ölümü tespit edilmemiştir" diyen Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
"NİSA BEBEĞİMİZE ALLAH'TAN ŞİFA DİLİYORUZ"
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz.