En iyi oyuncu ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4090

Nvidia uzun zamandır merakla beklenen GeForce RTX 4090 model ekran kartını tanıttı. Performans, verimlilik ve yapay zeka destekli grafiklerde büyük bir atılım sağlayan GeForce RTX 4090, oyun kartlarının en güçlüsü olarak piyasa sürülüyor.

NVİDİA GEFORCE RTX 4090 ÖZELLİKLERİ NELER?

RTX 4090, 16384 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapan AD102-300 GPU yongasını temel alıyor ve çalışma frekansı 2520 MHz’ye kadar çıkabiliyor. 82.6 TFLOPS ile RTX 3090’a kıyasla 2,3 kat daha fazla işlem gücüne sahip olan ekran kartı, 24 GB GDDR6X bellek ile geliyor.

HİPER GERÇEKÇİ, HİPER HIZLI

> Ada mimarisi, ışığın gerçek dünyada nasıl davrandığını simüle eden ışın izlemenin tüm ihtişamını açığa çıkarıyor. RTX 40 Serisi ve üçüncü nesil RT Çekirdeklerinin gücüyle, inanılmaz ayrıntılı sanal dünyaları daha önce hiç görülmemiş bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ PERFORMANS ÇOĞALTICISI

> DLSS, yapay zeka destekli grafiklerde performansı büyük ölçüde artıran devrim niteliğinde bir atılım sağlıyor. GeForce RTX 40 Serisi GPU'lardaki yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı ile güçlendirilen DLSS 3, yüksek kaliteli ek kareler oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor.

EN DÜŞÜK GECİKMEYİ VE EN İYİ DUYARLILIĞI SUNUYOR

> NVIDIA Reflex ve GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar, en yüksek rekabet avantajı için en düşük gecikmeyi ve en iyi duyarlılığı sunar. Sistem gecikmesini optimize etmek ve ölçmek için tasarlanan Reflex, rekabetçi oyunlar için daha hızlı hedef belirleme, daha hızlı tepki süreleri ve en iyi nişan alma hassasiyetini sunar.

EK ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

GAME READY SÜRÜCÜLERİ

GeForce Game Ready Sürücüleri en sevdiğiniz oyunlarda en iyi deneyimi sunar. Geliştiriciler ile iş birliği içinde hassas bir şekilde ayarlanan bu sürücüler, maksimum performans ve güvenilirlik için binlerce donanım yapılandırmasında test edilmiştir.

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GEFORCE EXPERİENCE VİDEOLAR

Ekran görüntüleri ve canlı yayınlar kaydedip bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sürücülerinizi güncel tutun ve oyun ayarlarınızı optimize edin. GeForce Experience tüm bunları yapmanıza olanak sağlar. GeForce ekran kartınız için mükemmel bir yol arkadaşı.

NVIDIA G-SYNC İLE AKICI OYUN DENEYİMİ

Yüksek yenileme hızları, HDR ve daha fazlasıyla yırtılmasız, akıcı bir oyun deneyimi yaşayın. Bu, oyun tutkunları için en iyi oyun monitörü ve vazgeçilmez bir donanım.

8K HDR Oyun

GeForce RTX 4090 sayesinde 8K'ya kadar çözünürlüklerde HDR kalitesinde bağlanın, oynayın, çekim yapın ve izleyin. GeForce Experience ShadowPlay özelliği sayesinde 8K çözünürlüğe kadar HDR kalitesinde çekim yapın ve AV1 dekodlama ile videoları sorunsuz bir şekilde oynatın.

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SANAL GERÇEKLİK

En yüksek performanslı grafikler, en akıcı ve etkileyici sanal gerçeklik deneyimlerini sunar.

YENİDEN BOYUTLANDIRILABİLİR

Yeniden Boyutlandırılabilir BAR, CPU'nun tüm GPU kare arabelleğine tek seferde erişmesine olanak tanıyan, pek çok oyunda performansı artıran, gelişmiş bir PCI Express özelliğidir.

NVIDIA GEFORCE RTX 4090 FİYATI NE KADAR?

GeForce RTX 4090 Ekim ayının 12’sinden itibaren 34.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.