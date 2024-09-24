O bölgede yaşayanlara uyarı geldi: Metrekareye 120 kg yağış düşebilir! Meteoroloji saat vererek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak birçok il için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle bazı bölgelerde fırtına, şiddetli yağmur, ani sel ve taşkın riski bulunuyor. Vatandaşların bu durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu tahminleri ve detaylar...

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

SİNOP VE SAMSUN İÇİN UYARI GELDİ

Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'DE ALARM