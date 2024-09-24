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O bölgede yaşayanlara uyarı geldi: Metrekareye 120 kg yağış düşebilir! Meteoroloji saat vererek açıkladı

O bölgede yaşayanlara uyarı geldi: Metrekareye 120 kg yağış düşebilir! Meteoroloji saat vererek açıkladı

14:5124/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Meteoroloji son dakika uyardı
Meteoroloji son dakika uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak fırtına, şiddetli yağmur, ani sel ve taşkın riski taşıyan iller için uyarılarda bulundu. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte il il hava durumu tahminleri ve uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak birçok il için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle bazı bölgelerde fırtına, şiddetli yağmur, ani sel ve taşkın riski bulunuyor. Vatandaşların bu durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu tahminleri ve detaylar...

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

SİNOP VE SAMSUN İÇİN UYARI GELDİ

Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'DE ALARM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#Meteoroloji
#Yağış uyarısı
#sağanak yağış

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O bölgede yaşayanlara uyarı geldi: Metrekareye 120 kg yağış düşebilir! Meteoroloji saat vererek açıkladı