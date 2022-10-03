Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret talimatı: Arkadaşlar bu böyle olmaz asgari ücreti güncellememiz lazım

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaştı. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ne dedi?

Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" dediğini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

2023 asgari ücrete ocakta ne kadar zam yapılacak?

Varank, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin.

Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zam açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Asgari ücret ne kadar olur, olacak?

Asgari ücrete yüzde kaç zam var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diye konuştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır asgari ücret için 8 bin lirayı işaret etti.

REKLAM

Ekonomist Ali Ağaoğlu ise asgari ücretin artmasının nominal gelirin artması anlamına geldiğini, harcanabilir gelirin artmadan nominal gelirin artmasının bir anlamı olmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Asgari ücreti 5 bin 500'den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100'e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli. 'Harcanabilir gelir dediğiniz de illa nominal geliri, yani ben asgari ücreti yüzde 100 artırarak, nominal geliri arttırarak bu işi sağlamam gerekmiyor.

ÖZGÜN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması