"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 2024 yılının dördüncü ÖGG sınavı tamamlandı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları araştırması başladı. Adaylar kaç puan aldığını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bir sonraki Özel Güvenlik sınavı ne zaman?
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ağustos'ta uygulanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
2024 ÖGG SINAV TAKVİMİ
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü;
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Aralık 2024 Pazar tarihinde uygulanacak.