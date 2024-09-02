"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 2024 yılının dördüncü ÖGG sınavı tamamlandı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları araştırması başladı. Adaylar kaç puan aldığını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bir sonraki Özel Güvenlik sınavı ne zaman?